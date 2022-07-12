Минск, 12 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На юге Белоруссии 12 июля начались командно-штабные учения, сообщили в Минобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Учения проводятся с участием территориальных войск Жлобинского района Гомельской области. До 14 июля в рамках учений будет проверена готовность должностных лиц сформированных воинских частей к выполнению учебно-боевых задач.

Также планируется усовершенствовать навыки офицеров запаса при выполнении поставленных задач.