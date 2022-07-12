Токио, 12 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с министром финансов Японии Сюнъити Судзуки во вторник, 12 июля, подчеркнет силу американской экономики, несмотря на высокую инфляцию и падение валового внутреннего продукта в первом квартале на 1,6% в годовом исчислении, сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства, как передает агентство Reuters.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Йеллен расскажет, какие шаги предпринимает Вашингтон для решения проблемы инфляции, а также поделится своим мнением о том, что экономика США остается очень сильной, учитывая устойчивость американских трудовых ресурсов и низкий уровень безработицы.

Она отметит проблемы, стоящие перед мировой экономикой, в том числе последствия конфликта между Россией и Украиной и его влияние на мировые цены, которые особенно сильно ударили по некоторым развивающимся странам и рынкам, а также по экономике Европы, добавил чиновник.