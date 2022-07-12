Тегеран, 12 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. 11 июля глава Иранской организации содействия торговле (ТРО) Алиреза Пейман Пак был официально встречен заместителем министра торговли Сербии по прибытии в Белград. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Официальные лица Ирана и Сербии выразили готовность к развитию двусторонних отношений и подтвердили свою решимость использовать все возможности в соответствии с совместными целями, обозначенными президентами Ирана и Сербии.

Согласно данным TPO, пятидневный визит делегации направлен на создание двусторонней совместной комиссии и планирование организации следующего раунда заседаний комиссии в Иране. Также в повестку дня входит решение проблем с целью дальнейшего расширения торговых связей.

Соответственно, планируется, что в первый день визита в сербской торговой палате будет проведена конференция о коммерческих возможностях двух стран.