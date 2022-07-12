Якутск, 12 июля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Леса Якутии горят на 43 участках. Площадь, охваченная огнём, превышает 45 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в оперативном штабе республики.

(сс) skeeze Лесной пожар

Читайте также: В лесах Якутии действует 77 возгораний, тушат — 11

За сутки в регионе обнаружили три новых возгорания, локализовали — одно, ликвидировали — 36. Лидер по количеству лесных пожаров — Усть-Майский район, там насчитывается 15 очагов.

«С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Якутии зарегистрирован 331 лесной пожар на общей площади 159,6 тыс. га», — также отметили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 июля в республике были зафиксированы 77 лесных пожаров, из них тушили одиннадцать.