Якутск, 11 июля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Якутии за сутки обнаружили три новых лесных пожара и потушили два. Всего в республике зафиксированы 77 очагов, их общая площадь — 57,7 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в оперативном штабе региона.

Лесной пожар

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Больше всего возгораний насчитывается в Нерюнгринском (25), Алданском (20) и Усть-Майском (19) районах. За весь пожароопасный сезон в республике обнаружили 329 лесных пожаров, выгорело более 156 тыс. га.

Тушат в регионе 11 возгораний на общей площади 7,3 тыс га. Работы по борьбе с огнём идут в Мирнинском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Майском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, лесопожарная обстановка в Якутии остаётся сложной, в регионе рассматривают возможность введения межрегионального режима ЧС с Хабаровским краем, заявлял 8 июля первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.