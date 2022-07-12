Красноярск, , 06:17 — REGNUM С начала купального сезона в Красноярском крае утонули уже 34 человека, в том числе семь детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в краевом главке МЧС.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

По данным ведомства, 11 июля в Минусинске на реке Енисей утонул мужчина.

В МЧС подчеркнули, что в регионе ожидается дождливая и прохладная неделя. Однако жителей края всё равно просят соблюдать все правила безопасности при отдыхе у воды.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей утонули в водоёме на территории посёлка Смольный в Ичалковском районе Мордовии.

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