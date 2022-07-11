Ичалковский район, Мордовия, , 17:28 — REGNUM Двое детей, мальчик и девочка, утонули в водоеме на территории поселка Смольный в Ичалковском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Мордовии.

Озеро в поселке Смольный в Мордовии пресс-служба управления МЧС по Мордовии

Сообщение о том, что детей не могут найти, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу вечером 10 июля. По словам звонившего мужчины, на водоеме не могут найти девочку 2006 года рождения и мальчика 2015 года рождения.

На место незамедлительно выехали сотрудники ГИМС МЧС России и Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы. По прибытии на место незамедлительно начали поисково-спасательные работы.

Уже в ночь на 11 июля в 15 метрах от берега было найдено тело девочки, еще через восемь минут — мальчика.

В управлении подчеркнули, что причиной трагедии стало купание в необорудованном месте. По данным МЧС, с начала сезона в водоемах республики утонули семь человек, пятеро из них — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Илекском районе Оренбурнской области прокурор организовал проверку по факту гибели двух детей. В реке Урал утонули девочки 2007 и 2010 года рождения. В настоящее время организован поиск тел.

Читайте также: По факту гибели двух детей в Оренбуржье проводят проверку