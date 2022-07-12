Шри-Джаяварденепура-Котте, 12 июля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Выборы нового президента Шри-Ланки пройдут 20 июля, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на спикера парламента Шри-Ланки Махинду Япу Абеивардену.

(сс) Sergei Gussev Шри-Ланка

По его словам, такое решение приняли лидеры политических партий страны в ходе совещания. Выбирать главу государства будут депутаты парламента. Члены законодательного органа должны будут собраться 15 июля на заседании, на котором им объявят о скором голосовании.

19 июля станут известны имена всех кандидатов на пост президента. В Daily Mirror добавили, что в рамках совещания лидеров партий было также решено сформировать правительство с участием всех политических сил.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что выборы нового президента и парламента в Шри-Ланке состоятся до марта 2023 года, но после отставки действующего главы государства страны Готабаи Раджапаксы.