Лима, , 04:25 — REGNUM Нескольких женщин, похищенных крестьянами после обвинения в колдовстве просят помочь освободить правозащитники в Перу. Об этом 11 июля сообщает радио RPP.

Похищение Meelimello

Женщины были похищены, по словам их родственников, ещё в конце июня в муниципалитете Чилья. В этом горном районе правопорядок обеспечивают только трое сотрудников полиции, поэтому правозащитники обратились к властям государства с просьбой направить в район как можно больше людей для помощи похищенным.

Омбудсмен Элиана Револьяр Аньяньос обратилась непосредственно к главе МВД Перу с призывом безотлагательно помочь похищенным женщинам. По данным Аньяеьос, женщин могли подвергнуть пыткам, избивать и унижать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении полицией Нигерии семерых похищенных людей в лесу штата Энугу на юге страны.

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