Лима, 12 июля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Нескольких женщин, похищенных крестьянами после обвинения в колдовстве, просят помочь освободить правозащитники в Перу. Об этом 11 июля сообщает радио RPP.

Meelimello Похищение

Женщины были похищены, по словам их родственников, ещё в конце июня в муниципалитете Чилья. В этом горном районе правопорядок обеспечивают только трое сотрудников полиции, поэтому правозащитники обратились к властям государства с просьбой направить в район как можно больше людей для помощи похищенным.

Омбудсмен Элиана Револьяр Аньяньос обратилась непосредственно к главе МВД Перу с призывом безотлагательно помочь похищенным женщинам. По данным Аньяньос, женщин могли подвергнуть пыткам, избивать и унижать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении полицией Нигерии семерых похищенных людей в лесу штата Энугу на юге страны.