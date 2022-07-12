Токио, , 03:56 — REGNUM Церемония прощания с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ и похоронная церемония состоятся 12 июля в буддийском храме Дзодзёдзи в Токио.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне здесь состоялась церемония поминовения цуя или «ночное бдение», по буддийскому обряду. На ней присутствовали известные японские политики, в том числе действующий премьер-министр Фумио Кисида, а также иностранные дипломаты. В частности, на церемонии присутствовал и российский посол в Токио Михаил Галузин.

По данным агентства Kyodo, в церемонии приняли участие около 2,5 тыс. человек. В ходе церемонии прощания буддистский монах читает сутры, провожая умершего в последний путь. Участники церемонии молятся все вместе и по очереди воскуривают благовония в специальной чаше. Церемония начинается вечером и длится несколько часов, после чего в зале с покойным остаются только родственники и буддистский монах, они будут до утра молиться и читать сутры.

Церемония похорон и кремации происходит на следующий день. Место захоронения Абэ пока не называется, но скорее всего, им станет префектура Ямагути, родная для семьи политика. Здесь же, в городе Нагато, находится могила отца Абэ, экс-главы МИД Японии Синтаро Абэ, который скончался в возрасте 67 лет, как и сам экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен незапланированно посетил Японию, чтобы лично выразить соболезнования в связи с убийством Синдзо Абэ.

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