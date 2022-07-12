Вашингтон, 12 июля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Снижения цены на топливо в США не сможет добиться американский лидер Джозеф Байден в результате договорённостей, возможных в ходе поездки политика на Ближний Восток. Об этом 11 июля сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что Саудовская Аравия не обладает запасом нефти, достаточным для заполнения глобального рынка. Даже если теоретически предположить, что это произойдёт, то снижение цен на топливо вовсе не обязательно станет следствием такого шага.

«Саудовская Аравия не обладает достаточным объемом нефти, чтобы выделить его. Она с трудом достигает собственных целей производства. Для выделения любых дополнительных объемов было бы необходимо достижение консенсуса среди членов ОПЕК+», — указывается в статье Politico.

Поясняется, что спецоперация России на Украине взволновала нефтяные рынки мира. Цены на нефть при этом последние несколько недель остаются волатильными, а поездка Байдена никак не сможет помочь в снижении цен на нефть.

Также указывается, что текст статьи представлен Exxon Mobile, которая известна давней полемикой с властями США в вопросе цен на бензин. В частности, в июне глава Белого дома заявил, что нефтяные компании зарабатывают на дефиците топлива, а «Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден считает необходимым свой визит на Ближний Восток, так как прямое взаимодействие Вашингтона с арабской страной нужно для противостояния России, победы над Китаем в конкурентной борьбе и стабилизации на Ближнем Востоке.