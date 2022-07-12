Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Земельно-имущественный комплекс одного из старейших военных производств России — АО «НПП «Краснознамёнец» — планируется реализовать с торгов 9 августа 2022 года. Стартует тендер, организованный компанией из дивизиона госкорпорации «Ростех» — «РТ Капитал», с ценой 900 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку аукциона.

(сс) CWitte Торги

На продажу выставлена площадка в Санкт-Петербурге (в 10 км от центра города), которая не используется с 2013 года. Её общая площадь — 34,8 га. В состав лота входят три земельных участка, производственная мастерская, трансформаторные подстанции, проходные, мостовые переправы.

Производство с этой территории ранее было полностью перебазировано.

Напомним, также стало известно о выставлении на торги пакета акций АО «Тевис» из Самарской области (стартовая цена — 2,9 млрд рублей) и имущественного комплекса конструкторского бюро «Компас» за 9,2 млрд рублей.