Вашингтон, 12 июля, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Иран якобы может передать России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, включая и те, что способны нести вооружения. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, Белый дом «располагает информацией» о том, что такие аппараты планируется отправить российской стороне «в ускоренном порядке». Кроме того, Салливан подчеркнул, что, по сведениям США, иранская сторона планирует обучить российских военных применению своих беспилотников.

Помощник президента утверждает, что первый этап обучения должен был стартовать уже в начале июля. Салливан назвал историю с беспилотниками одним из примеров того, что Россия обращается к таким странам, как Иран. Он обвинил Тегеран в использовании «технических средств» для атак в Йемене и для нападений на Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля агентство Reuters распространило информацию о том, что администрация США может разрешить продажу Саудовской Аравии наступательных вооружений.