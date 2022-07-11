Шри-Джаяварденепура-Котте, 12 июля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса не уезжал за границу и находится на территории страны, сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на спикера ланкийского парламента Махинду Япу Абеивардену.

Mr Jorge Cardoso Готабая Раджапакса

Глава законодательного органа напомнил, что он говорил об отъезде лидера государства за рубеж. По словам Абеивардены, он ошибся в своем прежнем заявлении, в котором утверждалось, что президент вернется на родину 13 июля.

Ранее Раджапакса объявил об уходе в отставку с указанной даты.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля офис премьер-министра Шри-Ланки предупредил, что действующее правительство уйдет в отставку только при условии полного формирования нового правительства с участием всех политических партий страны.