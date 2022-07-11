Нижний Новгород, 11 июля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Полиция Нижнего Новгорода задержала местного жителя, похитившего у женщин деньги и дорогие вещи на сумму свыше 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Цитата из к/ф «12 стульев. Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

В ведомстве отмечают, что пока известно только о двух жертвах афериста-романтика, но, вероятнее всего, от его противозаконных действий пострадало значительно большее количество нижегородок.

По словам одной из обратившихся в правоохранительные органы жительниц столицы Приволжья, она познакомилась со злоумышленником в интернете.

На первом же свидании, состоявшемся через неделю после знакомства, мужчина рассказал ей о своих материальных проблемах и якобы болезни ребенка.

Доверчивая 35-летняя женщина одолжила ему 20 тысяч рублей и свой автомобиль. Через несколько дней молодой человек получил от нее смартфон и золотые украшения стоимостью более 180 тысяч рублей, после чего перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджере.

Также к полицейским обратилась 41-летняя жительница Нижнего Новгорода, которая стала жертвой этого же мошенника при сходных обстоятельствах.

В итоге полиция нашла и арестовала 29-летнего нижегородца, ранее судимого за аналогичные преступления. Следствие установило, что за это время все похищенные у женщин вещи он успел продать, а деньги потратить.