Барселона, Испания, 11 июля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Представители каталонской «Барселоны» в ближайшее время проведут встречу с 25-летним центральным полузащитником сборной Нидерландов Френки де Йонгом, чтобы обсудить будущее футболиста в составе «сине-гранатовых».

«Барселона»

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.

За «Барселону» Френки де Йонг выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.