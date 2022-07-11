Ростов-на-Дону, 11 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону директор двух частных охранных предприятий задолжала работникам полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР 11 июля.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в 2021 году руководитель коммерческой организации более двух месяцев не выплачивала зарплату восьми работникам. Сумма долга достигла 495 тыс. рублей. При этом возможность для оплаты труда сотрудников у злоумышленницы была.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Принимаются меры по погашению задолженности.