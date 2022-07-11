Брюссель, 11 июля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В странах Европейского союза на данный момент остаётся порядка 3,7 млн украинских беженцев, а ещё более 3 млн человек вернулись на территорию Украины, заявила 11 июля на пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

«Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза, и порядка 3 млн украинцев уже вернулись», — заявила она.

Стоит отметить, что ранее глава межминистерского кризисного центра Франции Жозеф Зимет сообщил, что с начала российской спецоперации во Францию прибыли свыше 100 тыс. беженцев с Украины.

Напомним, в ряде стран ЕС начинают отменять субсидии и дотации для украинских беженцев.