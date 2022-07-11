София, 11 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Болгария не поставляла и не собирается поставлять на Украину летальное оружие. Об этом заявила 11 июля министр экономики Болгарии Корнелия Нинова, передаёт софийская информационная служба News. bg.

Болгария

По утверждению Ниновой, распространяемая в западных СМИ информация о «вооруженной поддержке Киева со стороны Софии» является вымыслом.

«В настоящее время мы готовы помогать вооруженным силам Украины бронежилетами и касками. «Лишних» боеприпасов для ВСУ у нас нет», — сказала она.

Напомним, ранее некоторые американские и европейские газеты опубликовали данные о возможности отправки Софией на Украину партии вооружений советского производства.