Москва, 12 июля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Страны бывшего СНГ стремятся превратить в «анти-России». Об этом 11 июля заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

Odnarodyna.org Флаг белорусских националистов

«Переворот 2014 года на Украине заставил Россию активизироваться на постсоветском пространстве — мы не допустили в августе 2020-го и в январе 2022-го превращения Белоруссии и Казахстана в новые «Анти-России», не будет этого и в дальнейшем», — заявил публицист.

Вместе с тем в этих странах нарастает русофобия, и в итоге она уже начинает выражаться в том, что на Украину отправляются воевать граждане этих государств, отметил политолог.

«Все они как пособники нацизма будут уничтожаться ВС РФ», — заключил Мочар.

Напомним, что ранее была уничтожена группа белорусских националистов из т. н. Батальона им. Кастуся Калиновского.