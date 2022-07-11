Бразилиа, 11 июля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Сделка между Бразилией и Москвой по закупке относительно дешёвого дизельного топлива близка к заключению, сообщает 11 июля Reuters со ссылкой на заявление президента Бразилии Жаира Болсонару.

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При этом отмечается, что бразильский лидер не сообщил никаких подробностей сделки, а министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии не ответило на запросы о комментариях.

«Это имеет смысл и в конечном итоге может произойти», — сказал один из высокопоставленных чиновников министерства экономики Бразилии, отказавшись сообщить дальнейшие подробности.

Ранее сообщалось, что высокие цены на топливо могут стать причиной поражения Болсонару на выборах в октябре. В данный момент он уступает по опросам левому бывшему лидеру Луису Инасиу Лула да Силве.