Москва, 11 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Телеведущий Николай Дроздов упал в обморок на съёмах подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Соответствующая информация была опубликована 11 июля в телеграм-канале Ксении Собчак.

Maxim75 Николай Дроздов

По данным журналистки, Дроздову стало плохо и он потерял сознание. На место вызвали медиков — телеведущий быстро пришёл в себя.

ИА REGNUM напоминает, что 20 июня 2022 года Дроздову исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил президент РФ Владимир Путин.