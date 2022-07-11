Токио, 11 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 июля незапланированно посетил Японию, чтобы лично выразить соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщают местные СМИ.

Энтони Блинкен

В Японии дипломат провел встречу с нынешним премьер-министром страны Фумио Кисидой.

«Мы, американский народ, разделяем эту потерю с японским народом. За время своего пребывания в должности главы правительства Абэ сделал больше, чем кто-либо еще, чтобы вывести отношения между Соединенными Штатами и Японией на новый уровень», — сказал Блинкен после встречи с Кисидой.

Напомним, Синдзо Абэ был застрелен 8 июля, во время уличного выступления в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента Японии. Бывшему премьер-министру страны было 67 лет.

Нападение на Абэ совершил 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший военнослужащий морских сил самообороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден распорядился до 10 июля приспустить флаги на государственных и военных объектах Соединённых Штатов в память о Синдзо Абэ.