Вашингтон, 11 июля 2022, 19:15 — REGNUM США поддержали решение Канады вернуть Германии турбину Siemens для российского газопровода «Северный поток», говорится в распространённом 11 июля заявлении Госдепартамента США.
Как отмечается, в Белом доме надеются, что данное исключение из санкционного режима поможет Европейскому союзу восстановить резервы газа.
Ранее правительство Канады сообщило, что намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии. При этом украинская сторона данное решение назвала «необоснованным и опасным для санкционного режима».
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