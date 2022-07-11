Вашингтон, 11 июля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. США поддержали решение Канады вернуть Германии турбину Siemens для российского газопровода «Северный поток», говорится в распространённом 11 июля заявлении Госдепартамента США.

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Как отмечается, в Белом доме надеются, что данное исключение из санкционного режима поможет Европейскому союзу восстановить резервы газа.

Ранее правительство Канады сообщило, что намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии. При этом украинская сторона данное решение назвала «необоснованным и опасным для санкционного режима».