Вашингтон, 11 июля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Политический консультант Стивен Бэннон, работавший помощником экс-президента США Дональда Трампа, согласился дать показания комиссии, занимающемся расследованием обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом 11 июля сообщает New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Стивен Бэннон

Отмечается, что Бэннон принял данное решение после того, как бывший президент разрешил ему общаться со следователями.

Ранее политический консультант отказался от дачи показаний. Большое жюри присяжных выдвинуло против него обвинение в неуважении в связи с его отказом явиться по повестке спецкомитета палаты представителей Конгресса и предоставить документы, связанные с расследованием.

Бэннон был вызван для дачи показаний в Конгресс наряду с другими высокопоставленными чиновниками, работавшими в администрации Трампа. Однако экс-помощник Трампа отказался сотрудничать со спецкомитетом палаты представителей, сославшись на слова Трампа о привилегиях экс-главы Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что федеральный суд округа Колумбия отклонил запрос Трампа о блокировке раскрытия архивных сведений по делу о штурме Конгресса США 6 января.