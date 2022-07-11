Оттава, 11 июля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В субботу, 9 июля, военнослужащие канадских вооруженных сил завершили учения перед отправкой в Арктику в следующем месяце. Об этом сообщает канадское информационное агентство CTVNews.

U.S. Navy Канадские солдаты

4-е подразделение Arctic Response Company Group, состоящее из более чем 200 военных, завершило обучение перед отправкой в Арктику. В августе в Арктическом регионе развернут резервную группу, которая будет следить и оказывать помощь во всё более часто используемых транспортных коридорах на Крайнем Севере. Также формирование будет задействовано во время операции «Нанук» в Нунавуте.

Отметим, что «Нанук» — ежегодные боевые учения, проводимые вооруженными силами Канады в Арктике. Мероприятие предназначено для обучения различных элементов канадских вооруженных сил для действий в арктических условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов в системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России.

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