Банги, 11 июля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 человек погиб в результате стрельбы в трех тавернах в Южной Африке, сообщает 11 июля New Yrok Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По данным полиции, преступникам удалось скрыться с места преступления, и никто не был арестован.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил серию убийств, назвав их «неприемлемыми и тревожными».

Данные перестрелки еще больше усилили беспокойства по поводу безопасности в регионе, где всего две недели назад в одной из таверн погиб 21 подросток. Примечательно, что причина их гибели до сих пор неизвестна. Данный эпизод спровоцировал национальный спор о необходимости более строгого регулирования работы таверн в южноафриканских городах.