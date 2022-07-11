Москва, 11 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Банк России установил на вторник, 12 июля, официальный курс доллара на уровне 61,305 рубля, курс евро — на уровне 61,806 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Таким образом, курс доллара повышен на три копейки по сравнению с предыдущим показателем, а курс евро — снижен на 24 копейки.

На Московской бирже курс рубля начал неделю существенным укреплением. На текущий момент доллар торгуется на уровне 58,94 рубля, что на 1 рубль 93 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подешевел на 2 рубля 84 копейки — до 59,51 рубля.