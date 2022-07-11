Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Из режима простоя в компаниях и предприятиях Санкт-Петербурга вышли почти 4,5 тыс. сотрудников. Об этом свидетельствуют данные городского комитета по труду и занятости, сообщает 11 июля издание «Фонтанка».

CurrencyFair За работой

На 10 июня 2022 года в Северной столицы насчитывалось 15 523 человека, которые работали на 78 предприятиях, находящихся в простое. За месяц число таких работников сократилось в полтора раза. Из простоя вышла за месяц лишь одна организация. Остаются в формате неполной занятости 4 920 человек. Они трудоустроены на 80 предприятиях.

Судя по тому, что из простоя вышла лишь одна организация, можно предположить, что это пришедшая на смену американскому «Макдоналдсу» сеть «Вкусно — и точка». Это в комитете подтвердили изданию «Форпост». Первый ресторан быстрого питания новой сети открыл свои двери в Петербурге 22 июня 2022 года. При этом в городе открылись ещё не все заведения вместо «Макдоналдса».

Напомним, что за июнь рынок труда в Петербурге пополнили почти 100 тыс. вакансий. Между тем, в простое остаются автомобильные заводы иностранных компаний. Они не могут возобновить работу, пока не наладится логистика доставки комплектующих.