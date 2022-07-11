Краснодар, 11 июля 2022, 16:50 — REGNUM Более 240 придомовых территорий остаются подтопленными на 15:00 11 июля в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
К ликвидации последствий ливней привлечены почти 200 человек, задействовано 64 единицы техники.
В Славянском районе действует режим чрезвычайной ситуации.
ИА REGNUM, в ночь на 11 июля на Краснодарский края обрушились сильные дожди, резко увеличился уровень воды в реках. В числе наиболее пострадавших от стихии — Славянский район и Сочи.