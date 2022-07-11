Турин, Италия, , 16:49 — REGNUM Сегодня, 11 июля, туринский «Ювентус» объявил о возвращении 29-летнего центрального полузащитника сборной Франции Поля Погба. Футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента.

Поль Погба Антон Зайцев

Соглашение Поля Погба со «старыми синьорами» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского хавбека в 48 миллионов евро.

Последние шесть лет Поль Погба выступал за «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» 9 июля 2016 года заплатили «Ювентусу» 105 миллионов евро за трансфер футболиста.

В прошедшем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также француз получил семь желтых и одну красную карточки.