Белгород, 11 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Летняя IT-школа начинает работу в Белгороде 11 июля. Лучших учеников отправят на форум в Калугу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

В индустриальный колледж приехали 225 победителей отборочного этапа регионального чемпионата «Цифровое ГТО». Это ученики 8-11-х классов, больше школьников прибыло из Нового Оскола — 19. Две недели ребята будут решать бизнес-кейсы, их ждут образовательные курсы, экскурсии, лекции спикеров, запланирована развлекательная программа.

После учёбы 100 лучших учеников летней IT-школы отправятся в Калугу. Соглашение об этом подписано главами регионов Вячеславом Гладковым и Владиславом Шапшой на Петербургском международном экономическом форуме — 2022.