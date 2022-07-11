Москва, , 16:28 — REGNUM До сентября 2022 года ретейлеры в РФ попытаются разогнать цены на бытовую технику таких марок, как Electrolux, AEG и Zanussi. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала новость о том, что компания Electrolux объявила об уходе из России.

Electrolux (сс) P.poschadel

«Доля группы Electrolux, включающей, помимо одноимённого бренда, AEG и Zanussi, составила в 2021 года 9% на рынке бытовой техники в Восточной Европе, — отметила она. — Наиболее сильная степень проникновения в сегментах стиральных машин (более 80% домохозяйств), холодильников/морозильников (около 80%) и варочных поверхностей (более 60%). По остальным товарным группам степень проникновения на уровне 20%, а по сушильным машинам — менее 5%».

При этом она обратила внимание на то, что в заявлении руководства компании Electrolux сказано о намерении передать бизнес российскому менеджменту.

«В этих условиях вероятно развитие событий по налаживанию параллельного импорта бытовой техники в РФ. Правда, сейчас в списке брендов, которые подпадают под это разрешение, числится только Electrolux. Но Минпромторг может дополнить перечень, включив в его состав бренды AEG и Zanussi для расширения возможного предложения на рынке. Если такого решения не примут, то после реализации оставшихся складских запасов товаров этих марок российский рынок потеряет бренды AEG и Zanussi, — сказала Прикладова. — Но вряд ли стоит ожидать очередного повышения цен на бытовую технику этих марок, поскольку возврата цен к уровню 2021 года не произошло, а уровень платёжеспособного спроса в данном сегменте относительно небольшой».

По ее словам, до сентября 2022 года возможны колебания цен на бытовую технику Electrolux, но это будут попытки ретейлеров разогнать ажиотажный спрос.

«После отладки параллельного импорта ситуация будет зависеть от эффективности новых маршрутов, а также курса рубля. В целом рост цен вряд ли превысит 7%», — сказала Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что с уходом из России компании Electrolux временно могут вырасти цены на бытовую технику, но одновременно в магазинах расширится ассортимент российской продукции.