Симферополь, 11 июля 2022, 16:19 — REGNUM Микроавтобус, в котором находились дети из Томской области, попал в автоаварию в Республике Крым 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Авария произошла в районе села Владиславовка. Предварительно установлено, что микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, выехал за переделы проезжей части, а затем перевернулся в кювет.
На момент аварии в автомобиле находились водитель и семь пассажиров, в том числе шесть — несовершеннолетние.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Кировского района Крыма Александр Пряхин.