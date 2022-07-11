Париж, 11 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Елисейский дворец во Франции, официальная резиденция президента, защищается от нападок и критики, обрушившихся на главу государства Эммануэля Макрона из-за сделки с Uber, сообщает France info.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В Елисейском дворце отметили, что Эммануэль Макрон, когда он был министром экономики, «естественно, имел возможность общаться со многими компаниями, занимающимися изменениями в сфере услуг, которые произошли в упомянутые годы, необходимо было облегчить определенные административные или регулирующие меры».

Как сообщало ИА REGNUM, президента Франции Эммануэля Макрона назвали «лоббистом» для Uber.