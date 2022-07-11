София, , 15:35 — REGNUM В городе Септември на юге Болгарии по подозрению в укрывательстве нелегальных мигрантов задержан 47-летний местный житель. Об этом 11 июля сообщает БНР.

Арест

По версии следствия, указанный мужчина, являющийся школьным учителем, приютил в своем особняке девять граждан Ливии, ранее незаконно пересекших турецко-болгарскую границу.

По словам подозреваемого, он «хотел помочь коллегам обосноваться в одной из стран Европейского союза». При этом возраст мигрантов составил от 18 до 25 лет, никто из них не имел педагогического образования.

Указанные нелегалы были доставлены в пункт временного содержания беженцев в Пазарджикской области.

Если вина хозяина особняка будет доказана в суде, ему грозит до 1 года условного заключения.