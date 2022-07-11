Новый Оскол, Белгородская область, 11 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Коллекцию найденного на раскопках оружия времён Великой Отечественной войны изъяли сотрудники правоохранительных органов у 50-летнего жителя Новооскольского горокруга Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Mascamon Револьвер «Наган»

Оперативники уголовного розыска на территории домовладения мужчины обнаружили однозарядную винтовку ТОЗ-8м, одноствольное гладкоствольное ружье ИЖ-К, по два пистолета ТТ и пистолета-пулемёта конструкции Шпагина, пистолеты ПМ, Борхардт-Люгер («Парабелум»), «Маузер», револьвер «Наган» и пистолет-пулемёт Судаева. Кроме того, в домовладении незаконно хранились магазины к оружию и более 180 патронов.

По словам мужчины, с 2004 года он занимался поиском оружия с помощью металлоискателя в местах боевых действий и в заброшенных сельских домовладениях. Он собирал частную коллекцию, иногда упражнялся в стрельбе. Эксперты установили, что всё оружие, кроме пистолета Борхардт-Люгер, пригодно для выстрелов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый подписал обязательство о явке.