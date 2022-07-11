Москва, 11 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Европейский союз может ухудшить положение России только ценой ухудшения своего собственного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Экономический блицкриг не случился. И его в любом случае не будет. ЕС может ухудшить наше положение, но только ценой глубокого ухудшения своего собственного. Однако и в этой ситуации РФ, скорее всего, не отступит с занимаемой ею позиции. Так что желаемого результата ЕС не получит, а цену заплатит очень высокую, — сказал Колганов. — Да, у ЕС сильная экономика. И они действительно могут терпеть плохие времена, если рассматривать этот процесс с чисто экономической точки зрения. Да, экономика выживет, экономика не развалится, экономика вернется к росту. Это несомненно».

Но, как полагает Колганов, стоит учитывать, что европейское население чувствует экономические невзгоды значительно острее, чем российское.

«Именно потому, что в предыдущую эпоху они жили очень хорошо. Они привыкли к хорошей жизни, и поэтому серьезное ухудшение ситуации будет дестабилизировать социально-политические процессы. Нынешним политикам придется несладко», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что власти ЕС ведут себя не лучшим образом с точки зрения экономической целесообразности.