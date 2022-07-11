Бишкек, 11 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В мае 2022 года установлен рекорд по объёму денежных переводов из Киргизии в Россию за последние 17 лет. Об этом говорится в материалах Национального банка республики.

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За май текущего года киргизстанцы перечислили в Россию $80,1 млн (4,91 млрд рублей).

То есть в 2,1 раза или на $42,4 млн (около 2,6 млрд рублей) больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Также стало известно о том, что работающие в России киргизские трудовые мигранты в мае 2022 года перевели на родину $245,6 млн (15,05 млрд рублей).

Это на 10,7% или на $23,8 млн (около 1,46 млрд рублей) превышает объём переводов за май 2021 года.

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