София, , 14:51 — REGNUM Житель города Асеновграда на юге Болгарии выиграл в государственную лотерею 5 млн левов ($2,5 млн). Об этом 11 июля сообщает софийская газета «Телеграф».

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Согласно официальной информации, указанный гражданин угадал все 6 из 49 разыгрываемых комбинаций. Имя и фамилия победителя не разглашаются. Известно лишь, что он уже обратился в соответствующие финансовые структуры за получением приза.

Напомним, государственная лотерея является крайне популярным законным видом азартных игр в Болгарии. Ежегодно в стране реализуются билеты на общую сумму в десятки миллионов долларов.