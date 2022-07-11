Москва, , 14:43 — REGNUM 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов является идеальной кандидатурой на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом 11 июля заявил российский гроссмейстер Сергей Карякин в Telegram-канале.

Анатолий Карпов Veni Markovski

Карякин отметил, не имеет амбиций и такого количества свободного времени, чтобы работать в федерации. Кроме того, он является действующим спортсменом.

«После длительных размышлений я нашёл, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя российской шахматной федерации. Это Анатолий Евгеньевич Карпов!» — написал Карякин.

Он выразил надежду, что Карпов ответит согласием на предложение выдвинуть свою кандидатуру на должность президента ФШР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карякин написал пост, в котором рассказал, что исполнительный директор ФШР Марк Глуховский, выступивший против специальной военной операции России на Украине, уехал в Израиль, откуда в онлайн-режиме продолжает руководить деятельностью федерации. После этого Карпов заявил, что всё сказанное Карякиным является правдой.

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