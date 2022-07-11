Североуральск, Свердловская область, 11 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. На трассе под Североуральском Свердловской области в ДТП погиб 54-летний житель Югры. Мужчина не справился с управлением, сообщили журналистам в пресс-службе областного УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 11 июля на 62-м километре автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель». Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и задел обочину. Машина перевернулась.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Житель ХМАО-Югры возвращался домой из Ульяновской области, где занимался строительством дома. Водительский стаж мужчину составлял 25 лет. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.