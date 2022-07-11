Депздрав Москвы исключил ошибку в транспортировке ребенка, потерявшего руку
Москва, 11 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что пострадавшему от нападения собаки ребенку ампутировали руку из-за ошибки медиков в транспортировке пациента.
Напомним, 4 июля в Архангельской области собака растерзала руку 11-летнему мальчику. Бортом санавиации его доставили в столицу. Однако спасти мальчика от ампутации руки не удалось.
В региональном минздраве сообщили, что по ошибке ребенок был доставлен не в ту московскую больницу, где его уже ждали врачи, готовые оказать высококвалифицированную помощь, а в другое учреждение здравоохранения. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что эта информация не соответствует действительности.
В департаменте также подчеркнули, что ребёнок был доставлен в Москву на следующий день после происшествия в крайне тяжёлом состоянии, а врачи незамедлительно приступили к его лечению.
Как сообщало ИА REGNUM, главврача Архангельской областной клинической больницы, который руководил организацией транспортировки пострадавшего от нападения собаки мальчика, уволили.