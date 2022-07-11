Тунис, 11 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Представители коалиции оппозиционных партий Туниса «Фронт национального спасения» сообщили о риске начала масштабных арестов политических противников действующего президента страны Кайса Сайеда. Об этом 11 июля сообщает Babnet со ссылкой на заявление представителей коалиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Отмечается, что 12 июля в Тунисе начнётся судебный процесс по делу лидера оппозиционной политической партии «Ан-Нахда» Рашида Ганнуши. Представители коалиции считают, что вслед за началом судебного процесса, ожидаются аресты лидеров оппозиционных партий, не поддержавших президента Туниса в его проекте реформы конституции страны.

«Репрессивная кампания, начало которой ожидается в ближайшие дни, будет направлена против политических и общественных деятелей, и мы не боимся молчать об этом», — говорится в заявлении представителей оппозиции.