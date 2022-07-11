Донецк, 11 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В результате обстрела 10 июля украинскими нацистами Амвросиевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS погибли три мирных жителя и ещё 39 были ранены. Об этом 11 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 «HIMARS» ВФУ (Вооруженных сил Украины — ред.) Амвросиевского района. Погибли мужчины 2003, 1992 и 2003 годов рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё 39 мирных жителей были ранены во время обстрела киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, сейчас идет оценка ущерба и выявление пострадавших.