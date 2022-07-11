Токио, , 13:38 — REGNUM Охранники бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не смогли защитить его во время нападения из-за нарушения ими протокола. Об этом 11 июля сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По словам правоохранителей, второй выстрел покушавшийся сделал через три секунды и охранники Абэ должны были повалить политика на землю сразу после первого выстрела, окружить его и доставить в машину.

При на запечатлевших момент убийства кадрах видно, что они этого не сделали — бывший глава японского правительства падает после второго выстрела и тогда охранника укладывают на землю стрелявшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ посмертно получит высший орден этой страны.