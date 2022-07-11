Токио, , 13:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида 11 июля призвал свою партию к единству, дабы обеспечить политическую стабильность и выполнить задачи по укреплению армии и пересмотру конституции, которые не успел завершить бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает Associated Press.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Правящая Либерально-демократическая партия, возглавляемая Кисидой, и ее младший партнер по коалиции «Комэйто» получили большинство мест в верхней палате парламента на выборах 10 июля, наполненных особым смыслом после гибели Абэ, застреленного в пятницу 8 июля.

Кисида приветствовал победу, но также признал, что объединение партии будет трудной задачей без Абэ, который даже после ухода с поста премьер-министра в 2020 году пользовался большим влиянием.

«Мы потеряли великого лидера, — сказал Кисида и добавил: — Наша партия должна сплотиться перед лицом сложных проблем».

По словам Кисиды, смерть Абэ особенно прискорбна в такое трудное время и для Японии, и для других стран. «Мы будем решать вопросы, которые он оставил нерешенными», — сказал Кисида, имея в виду в том числе изменения в послевоенной конституции страны в сторону ее военизации.

По итогам голосования коалиция во главе с ЛДП получила 146 мест в 248-местной верхней палате. Этот результат означает, что Кисида сможет править до запланированных выборов в 2025 году и разрабатывать долгосрочные планы.

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