Россошь, Воронежская область, 11 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Крупная авария на сетях водоснабжения произошла в городе Россошь Воронежской области 11 июля, в результате без воды остались жители трёх улиц, в жилом фонде города снижено давление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Россоши

http://rossosh.ru На месте аварии в Россоши

Порыв произошёл по адресу улица Гоголя, рядом с домом №17. В результате полностью перекрыто водоснабжение частного сектора на улицах Гоголя, К. Маркса и Красноармейской.

«Снижено давление воды в жилом фонде города. Подвоз воды в частном секторе будет осуществляться силами ООО «РКС», — уточнили в администрации.

На месте порыва ведутся работы. Устранить аварию планируют до конца дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сразу несколько крупных аварий на сетях водоснабжения произошло в Воронеже. Несколько десятков тысяч человек в 30-градусную жару остались без воды.